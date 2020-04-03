أبوظبي تمدد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس في إمارة أبوظبي حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي ـ الامارات اليوم

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المجتمع من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، قررت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تمديد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس في إمارة أبوظبي حتى إشعار آخر، بما في ذلك المنشآت السياحية، والنوادي الليلية والمطاعم السياحية.

كما مددت إيقاف مزاولة خدمات المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها حتى إشعار آخر.

وأشارت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية والسياحية والنوادي الليلية والمطاعم السياحية والمطاعم العائمة وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.