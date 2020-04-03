«طاقة أبوظبي» تراجع «التمديدات الكهربائية» لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي ووام

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إجراء مراجعات لتعليمات التمديدات الكهربائية المعمول بها منذ عام 2014 في الإمارة، بغرض البحث عن فرصة لتخفيف الأعباء المالية والفنية عن المواطنين الراغبين في بناء فلل سكنية، من دون المساس بالسلامة العامة أو سلامة التركيبات.

وقام فريق العمل المختص بقسم الشؤون التنظيمية في الدائرة بمراجعة تلك التعليمات، بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، وجرى تحديد بعض الفقرات في التعليمات التي يمكن تعديلها لتخفف بدورها من الأعباء المترتبة على مالكي الفلل السكنية.

من جهته، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس محمد بن جرش الفلاسي: «تعمل الدائرة مع شركائها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإمارة، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة حياة المجتمع وسعادته».

ولهذا الغرض قامت فرق العمل في دائرة الطاقة وشركتا أبوظبي والعين للتوزيع، بتحديث التعليمات المتعلقة بتخصيص غرفة لوحات توزيع الكهرباء في الفلل السكنية، وتم السماح لمالكيها من المواطنين بتركيب لوحات توزيع جدارية بحد أقصى للتيار الكهربائي 399 أمبير، بديلة عن غرف الكهرباء التي كانت تشكّل عبئاً مادياً على مُلاك الفلل، وهو ما سيمكّن المواطنين من توفير 25 ألف درهم حداً أدنى من قيمة كلفة إنشاء غرف الكهرباء.ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التعديلات ما لا يقل عن 50% من ملاك الفلل السكنية الجديدة في الإمارة.وبإمكان أصحاب الفلل السكنية الجديدة التقدم لشركة التوزيع المسؤولة عن المنطقة التي سيتم بناء الفيلا بها في أبوظبي أو العين، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة لمراجعة طلبات التركيبات، وستتم الموافقة من قبل الشركتين بعد الالتزام بجميع المتطلبات الخاصة بذلك.