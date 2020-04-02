مخالفة 9 صيدليات وموردين في دبي لرفع أسعار الكمامات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على تسع صيدليات وشركتين تعملان في مجال توريد المستلزمات الصيدلانية، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، واستغلال ارتفاع الطلب على مستلزمات التعقيم والوقاية في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" عالميا.



وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تلقى شكاوى من المستهلكين، ليتولى بعدها الفريق المختص دراسة التفاصيل ذات الصلة، من خلال الحملات التفتيشية على الصيدليات التسع الموجودة في مناطق الوصل ونايف وابن بطوطة مول ومول الإمارات والخوانيج ومردف وجميرا.



وتبين أنها ارتكبت تلك التجاوزات، لتستحق جرّاء ذلك توجيه المخالفات إليها، جزاء لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي.



أما الموردان فتم رصد مخالفتهما بعد تتبع عملياتهما مع الصيدليات، وقيامهما بتوريد أقنعة الوجه بأسعار مرتفعة للغاية.



وأكدت اقتصادية دبي أنها في حال تكرار المخالفة، ستلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، حيث تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.