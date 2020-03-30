«كفو» تزوّد مركبات «إسعاف دبي» بالوقود مجاناً لمدة أسبوعين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «كفو» المتخصصة في توصيل الوقود بحسب الطلب، مبادرة لتزويد جميع مركبات الإسعاف التابعة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالوقود لمدة أسبوعين مجاناً، مساهمة منها في دعم الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده.

وأفاد بيان صدر أمس بأن «كفو» ستوصيل الوقود بحسب الطلب لأسطول سيارات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي يعمل في أكثر من 100 موقع في مختلف أنحاء دبي، من دون الحاجة إلى الاختلاط أو التواصل المباشر من قبل متخصصي الرعاية الصحية الموجودين في الصفوف الأولى، ما يوفر عليهم الوقت والجهد للتوجه إلى محطات الوقود.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كفو»، راشد الغرير، إن المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على المشاركة في دعم جهود مؤسسات الدولة بهدف تقليص فرص انتشار فيروس «كورونا»، في الوقت الذي يقوم فيه رجال الإسعاف بدور وطني وإنساني كبير في نقل المرضى والأطقم الطبية، وتوصيل الخدمات والرعاية الصحية لكافة افراد المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الإمارات والعالم أجمع.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، عن بالغ شكره لشركة «كفو» على مبادرتها التي وصفها أنها تبرز مدى تعاون كافة عناصر المجتمع من أفراد أو مؤسسات في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وإصرار أبناء الإمارات على التكاتف لتجاوزها بسلام، مع تجاوبهم الكبير مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة، والتزامهم بالتعليمات الصادرة بشأن تدابير الحماية من الفيروس.

يذكر أن «كفو» بدأت في تقديم خدماتها في أكتوبر 2018 ولديها حالياً 180 سيارة تغطي دبي وعجمان والشارقة وأم القيوين، بطواقم عمل مدربة على التعامل مع المواد الخطرة، والإسعافات الأولية، ومكافحة الحرائق. ولا تتطلب خدمة «كفو» وجود المستخدم بجانب السيارة، ولا الدفع نقداً، لأن عمليتي الطلب والدفع تتمان عبر تطبيق «كفو».

