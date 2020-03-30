"غرفة أبوظبي" تضيف خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تتضمن: تصديق الوثائق إلكترونياً، وإلغاء رسوم الاشتراك بالخدمة الإلكترونية وذلك دعماً للتوجه الرقمي، واستخدام الخدمات عبر منصة الغرفة لخدمة المتعاملين الرقمية الجديدة ضمن حملة " خلك بالبيت".



وكانت الغرفة أطلقت المنصة الرقمية لخدمة المتعاملين، التي تأتي في إطار الجهود لدعم مبادرة التحول الرقمي، بهدف تطوير جيل جديد من الخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين بما يعزز مفاهيم سهولة الأعمال.



وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن الغرفة حرصت على إطلاق مجموعة من المبادرات الرقمية خلال الشهر الجاري، للارتقاء بخدمات المتعاملين وضمان توفير الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات في أبوظبي، لاسيما في الظروف الراهنة التي تحتم علينا تقديم خدمات رقمية متنوعة ومتعددة لتسريع الأعمال حفاظاً على سلامة وصحة الأعضاء والمتعاملين، حيث ستمكن المنصة هؤلاء من القيام بالعديد من الخدمات باستخدام أجهزتهم النقالة أو حواسيبهم المحمولة بدون تكبد عناء القدوم إلى فروعنا، حيث يمكن إنجاز هذه الخدمات بكل سهولة ويسر عبر منصة إدارة المتعاملين الرقمية.



وأضاف: "بذلت حكومة أبوظبي طوال السنوات الماضية جهوداً كبيرة لتعزيز المستقبل الرقمي للإمارة، وأن الخدمات الإلكترونية المتعددة والمتنوعة التي احتوتها منصة إدارة المتعاملين تؤكد الجهوزية العالية لمواكبة المتطلبات المستقبلية، حيث يحتم علينا هذا الأمر أن نكون على أهبة الاستعداد للتعامل الرقمي مع العملاء وتقديم خدماتنا لهم لتسهيل بيئة الأعمال".