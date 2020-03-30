"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

دعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتأثيراته اللافتة على الأعمال بصورة عامة وعلى المشروعات الصغيرة بصورة خاصة. موضحة أنه تم اطلاق مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغرة والمتوسطة عبر هاشتاغ #ادعم_المشاريع_الصغيرة_والمتوسطة #supportsmes .

وقالت المؤسسة إن المبادرة تركز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ترويج أعمالها خلال الفترة الحالية عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيتم دعوة الجمهور الى تفعيل التعاون مع أصحاب المشروعات وإنجاز عمليات التسوق للسلع المختلفة من خلال التواصل التعاون مع رواد الأعمال.

وقال المؤسسة إن إن تأثير الأزمة المصاحبة لمرض كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تقديم الدعم من جميع الأطراف في المجتمع. ولذلك أعلن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع من قبل وفي ضوء الأحداث العالمية الأخيرة، أنه سيتم تأجيل أقساط المستفيدين لمدة 3 أشهر. داعية أصحاب المشروعات الصغيرة أعضائ المؤسسة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني info@sme.ae لمناقشة سبل الدعم الممكنة.



وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الباسط الجناحي للـــ "الإمارات اليوم" إن المؤسسة ستبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة أصحب المشروعات على تجاوز تلك الأزمة وتأثيراتها، مشيرا الى أنه سيتم الاعلان عن حسابات الأعضاء على مواقع التواصل وكيفية التواصل معهم بحيث نمكن الجمهور والمستهلكين من تعزيز سبل التواصل وتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من كافة المزايا التي تتيحها المؤسسة المنوط بها تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي عبر المبادرات والمشاريع المختلفة وتسهيل مزاولة الأعمال.

وأكدت اقتصادية دبي، في وقت سابق أنها تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتصبح دبي المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة ومدينة ذكية ومستدامة ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي.

وقال الجناحي إن فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستعد لتقديم الدعم لرواد الأعمال في إطار سعي المؤسسة لتمكين الطموح، داعيا المستهلكين الى دعم رواد الاعمال وشراء منتجاتهم واستخدام تطبيقاتهم الذكية في الشراء، مشيرا أنه سيجري نشر حسابات مشاريع رواد الاعمال ومنتجاتهم وتطبيقاتهم عبر منصات المؤسسة لتسهيل التعريف بهم ودعوة المستهلكين الى التعامل معهم.

