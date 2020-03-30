"تنظيم الاتصالات" تتيح تطبيقات إضافية لدعم التعلم عن بعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات و دو)، عن إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الدولة وذلك بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، لقطاع التعليم، في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، وضمن جهودها لدعم التعلم عن بعد، وتشلم التطبيقات:

- جوجل هانغ آوت ميت Google Hangouts Meet

- سيسكو ويبكس Cisco Webex

- افايا سبيسز Avaya Spaces

- بلو جينز BlueJeans

- سلاك Slack

هذا بالإضافة إلى التطبيقات التي أعلن عن إتاحتها سابقاً وهي:

- ميكروسوفت تيمز Microsoft Teams

- سكيب للأعمال Skype for Business

- زووم Zoom

- بلاك بورد Blackboard

علماً بأن الهيئة ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر.