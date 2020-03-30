«غرفة دبي» تطلق التصديقات الإلكترونية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق خدمة التصديق الإلكتروني، واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات الخاصة، ما يرفع نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة الأساسية إلى 98%، مؤكدة أن الخطوة تأتي التزاماً برؤية دبي الذكية، وضمن جهودها لدعم التحول الذكي في خدماتها، وتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال على متعامليها.

ولفتت الغرفة إلى أنها بدأت تفعيل هذه الخدمة الذكية بدءاً من 19 مارس الجاري، حيث أصبح بإمكان جميع أعضاء الغرفة تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة دبي، وستتم المراجعة والموافقة وتحصيل الرسوم على المعاملات إلكترونياً، ومن ثم يمكن للعميل طباعة المستندات المصدقة في مكاتبهم. ويستغرق إتمام معاملة التصديقات حداً أقصى لا يتجاوز أربع ساعات.

وباتت الغرفة تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وتنجز الغرفة ما معدله 1600 تصديق شهرياً، في حين أنجزت العام الماضي أكثر من 18.8 ألف معاملة تصديقات.

إلى ذلك، كشفت الغرفة عن انضمام 3105 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك بنمو 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.