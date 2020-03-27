اقتصادية دبي تخالف تاجراً رفع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه

أصدر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مخالفة بحق تاجر جملة بعد أن رفع أسعار البصل إلى مستوى مبالغ فيه.



جاء ذلك أثناء الحملات التفتيشية التي تقوم بها الفرق التابعة للقطاع، إضافة إلى استجابتها للشكاوى التي ترد من المستهلكين.



وأفادت اقتصادية دبي في بيان اليوم، بأنه مع زعم التاجر شراء السلعة بأسعار مرتفعة، إلا أن فريق العمل التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حرص على التحقق من أسعار البيع من المورّد الرئيس، ليثبت من خلاله بطلان ادعاءاته، الأمر الذي استوجب إصدار مخالفة بحقه.



وأشارت إلى أن الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش، تعكس حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تحقيق التوازن المثالي في أسعار المنتجات وكمياتها، كما تقيم علاقات التعاون المثمر مع إدارة سوق الخضروات والفواكه التابع لبلدية دبي والتجار العاملين في السوق ومنافذ البيع الكبرى لتحقيق هذا الهدف.



وأكدت اقتصادية دبي توافر المنتجات بمستويات تلبي احتياجات المستهلكين في الإمارة، كما تبذل جهودا كبيرة لإيجاد أسواق بديلة لتساعد على توفير المنتجات بأسعار تناسب الجميع.



ومع أن أسعار الخضار والفواكه تعتمد عموما على العرض والطلب، تحرص اقتصادية دبي على التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان توفر المنتجات اللازمة للمستهلكين بشكل مستمر.



وتهيب اقتصادية دبي بالمستهلكين، التواصل معها في حال وجود أي شكاوى، حيث يمكنهم الاتصال هاتفيا على الرقم (600545555) أو من خلال تطبيق "مستهلك دبي" أو عبر الموقع الالكتروني (consumerrights.ae).