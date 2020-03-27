2.5 مليار درهم أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» خلال 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تحقيق أرباح معدلة بقيمة 2.5 مليار درهم لعام 2019، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وشكل عام 2019 تحديات كبيرة لصناعة الألمنيوم على المستوى العالمي، مع انخفاض أسعار المنتجات المعدنية النهائية، وارتفاع أسعار مواد الخام والألمنيوم في النصف الأول من السنة، مدفوعا بنقص الإمدادات العالمية من الألمنيوم، بسبب تقليص إنتاج مصفاة رئيسة في البرازيل، ما أثر في الهوامش والنتائج المالية في القطاع، إلا أنه على الرغم من ظروف السوق شكل هامش أرباح الصهر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم - قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك لعام 2019 - ما يعادل 14%، لتصنف من بين المراتب الأولى عالمياً.

كما حافظت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مكانتها كأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم من حيث حجم مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة للعملاء الخارجيين، التي بلغت 2.3 مليون طن أي 87.4% من إجمالي المبيعات، بيعت لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة.

وتجتذب المنتجات ذات القيمة المضافة أسعار أعلى من السعر العالمي الذي يحققه الألمنيوم القياسي، ما مكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة قيمة إنتاجها من الألمنيوم.

وباعت الشركة 2.6 مليون طن من المعدن عام 2019، مقارنة بـ2.64 مليون طن في 2018، إلا أن الشركة اكتسبت حصة سوقية أكبر في العديد من الأسواق الرئيسة ومع العملاء الرئيسين.

وبلغت المبيعات المحلية في صناعة منتجات الألمنيوم النهائية 294 ألف طن، في زيادة قدرها 7%.

وبلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 4.1 مليارات درهم تم تسليمها من خلال الكفاءة التشغيلية المحسنة. فيما استمرت الشركة بتحسين رأس المال العامل، حيث خفض بأكثر من 1.5 مليار درهم عام 2019 مولداً أموالاً إضافية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، في بيان، أمس، إن «عام 2019 كان مليئاً بالتحديات في قطاع صناعة الألمنيوم العالمية، فيما اتخذت الشركة إجراءات قوية لخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة توليد السيولة».

وأضاف أن «نقاط القوة الرئيسة للشركة تكمن في كفاءة تقنية الصهر لديها والريادة في السوق من حيث منتجات القيمة المضافة، ما يمكن الشركة من تحقيق هوامش أرباح معدلة تنافسية قبل استقطاع الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك».

وبدأت مصفاة الطويلة للألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها الإنتاجية في أبريل 2019، حيث أنتجت 1.1 مليون طن في عام 2019. كما بدأت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، وهي شركة التعدين المملوكة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت في أغسطس 2019، وبلغ إجمالي البوكسيت الخام المستخرج 1.7 مليون طن في 2019.

واستمر أداء السلامة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل إيجابي، مقارنة بالمعايير الصناعية العالمية في عام 2019، حيث بلغ معدل تكرار إجمالي الحوادث القابلة للتسجيل في الشركة 1.9 لكل مليون ساعة عمل في عام 2019، مقارنة بـ1.27 عام 2018.

معدل التوطين

أنهت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عام 2019 بأعلى معدل للتوطين لديها، حيث يشغل المواطنون حالياً نحو 39.8% من الوظائف المستهدفة في الشركة البالغ عددهم 1100 موظف إماراتي، نحو 840 منهم تقل أعمارهم عن 35 عاماً. كما تشغل النساء نحو 17% من المناصب الإشرافية في الشركة.

وحققت الشركة مزيداً من التقدم عام 2019 في ما يتعلق بمواءمة نهج الاستدامة المؤسسية لديها، مع معايير الأداء التي طورت خصيصاً لصناعة الألمنيوم، من خلال مبادرة إدارة الألمنيوم. كما أصبح موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في شهر مايو، أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة معايير ASI للأداء.