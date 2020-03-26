محمد المرزوقي يضع 100 مركبة تحت تصرف الحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة أر بي أم لتأجير السيارات عن تخصيص 100 مركبة من مكاتب تأجير السيارات في خدمة وتصرف الحكومة، وذلك دعما للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأكد محمد المرزوقي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الالتزام بمسؤولية القطاع الخاص اتجاه الإمارات، وذلك لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة من أجل ضمان سلامة وأمن كافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فضلا عن التأكيد على الشراكة المتينة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم.

ووجه المرزوقي تحية إعزاز وتقدير لكافة الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم وتعاون كافة أفراد المجتمع، منوها بالعمل الضخم الذي تضطلع به الجهات المعنية، ومؤكدا أن تجاوز هذا الوباء ليس بالأمر الصعب ما إذا تحقق التعاون من كافة مكونات المجتمع، وما إذا أبدى الجميع إدراكا واعيا لحجم المسؤولية الملقاة عليه، فالجميع اليوم مسؤولا عن مواجهة هذا التحدي وتخطيه بكل ثقة واطمئنان، لكي نثبت للعالم أن الإمارات تعمل على قلب رجل واحد لحماية مجتمعها وسكانها من أي خطر يهدد صحتهم أو ينال من سلامتهم.