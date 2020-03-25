غرفة دبي تتيح كافة خدماتها عبر قنوات رقمية

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

أغلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مركز إسعاد المتعاملين في المبنى الرئيسي وجميع الفروع التابعة لها في الإمارة، ابتداءً من غدٍ الخميس الموافق 26 مارس 2020، وذلك مع تحولها إلى الخدمات الذكية، وتوفيرها لشريحة واسعة من هذه الخدمات في مختلف قنواتها الإلكترونية والذكية.

وقالت الغرفة إنه بالإضافة إلى مركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي بديرة، سيتم إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في كل من "فرع جبل علي" و "مكتب المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي" و "مكتب العوير- الميناء الجاف" التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19).

ودعت الغرفة متعامليها إلى الاستفادة من منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية.

وتوفر الغرفة خدماتها المتكاملة عبر قنوات مختلفة لإثراء تجربة المتعامل تشمل التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني بالإضافة إلى الأكشاك الذكية المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، ما يؤكد التزامها بتعزيز تحول مجتمع أعمالها إلى مجتمع ذكي ومتطور.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.



وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.



وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.