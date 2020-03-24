إغلاق الأنشطة التجارية في دبي حتى 8 أبريل

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إن قرار إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة سيبدأ من غدا الأربعاء 25 مارس وحتى تاريخ 8 أبريل المقبل، وأن القرار يتضمن جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق، والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم باستثناء أسواق الخضار واللحوم للبيع بالجملة والتوريد. مؤكدة أن القرار يأتي تماشياً مع قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتابعة للتعاميم السابقوأشارت اقتصادية دبي إلى أن القرار يحظر أيضا تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة واغلاق صالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية وحدائق الملاهي ومعسكرات الربيع، مؤكدة أنه سيسمح للمحلات التجارية ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.

وأكدت اقتصادية دبي أن القرار يشمل جميع المحلات التجارية في الأسواق المفتوحة باستثناء المخابز ورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمة الفنية والكهربائية للمباني، كما يشمل القرار جميع المقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الأكل والشرب باستثناء مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات لنزلاء فقط وأيضا خدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام للمنازل ونقل الأغذية.

وأوضحت اقتصادية دبي أن القرار يشمل أيضا صالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية ودور السينما ومراكز التدليك والسبا. لافتة أنه يستثنى من القرار جميع محالات البقالة والسوبر ماركت، والجمعيات التعاونية والصيدليات، داعية المستهلكين والجمهور إلى اتباع اشتراطات التعقيم والتباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها ستنفذ حملات تفتيشية على الاسواق للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقرارات.