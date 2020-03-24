قرار يتيح إغلاقاً مؤقتاً للمنشآت التجارية في دبي

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

أصدرت «اقتصادية دبي» قراراً يتيح لأصحاب الرخص التجارية ورجال الأعمال، في دبي، حرية الاختيار بين مواصلة العمل المعتاد من مقار العمل، أو الإغلاق المؤقت للمنشآت التجارية لمدة 14 يوماً، من تاريخ 22 مارس 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، موضحة أن القرار يسري ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين صاحب الرخصة ومالك العين المؤجرة بخصوص ساعات العمل.

وقال مدير إدارة التسجيل التجاري في «اقتصادية دبي»، وليد عبدالملك، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اقتصادية دبي» تلقت استفسارات من أصحاب رخص، تفيد برغبتهم في إغلاق منشآتهم التجارية بشكل مؤقت، كإجراء احترازي لمنع انتشار «كورونا»، مبيناً أن التساؤلات دارت حول ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مخالفة قوانين ممارسة الأنشطة التجارية في دبي، والتي تحظر إغلاق المحال للرخص القائمة والفعالة.

وأضاف عبدالملك أن «اقتصادية دبي» منحت أصحاب الرخص حرية الاختيار بين مواصلة العمل المعتاد من مقار العمل، أو الإغلاق المؤقت لمدة 14 يوماً، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بالمحال التي تقع داخل المراكز التجارية، فإن عملية إغلاقها مؤقتاً واحترازياً، ستكون خاضعة لترتيبات واتفاقات بين صاحب الرخصة وملاك العين المؤجرة بخصوص ساعات العمل، إلا إذا صدرت قرارات أخرى، في إطار الإجراءات الاحترازية.

- منح أصحاب الرخص حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإغلاق لـ 14 يوماً.