ترخيص بنك «بي إم سي إي» في «دبي المالي العالمي»

المصدر: سامح عوض الله ـــ روما

أفاد بنك «بي إم سي إي أفريقيا» المغربي، بأنه حصل على رخصة الفئة الرابعة من مركز دبي المالي العالمي، بما سيمكنه من تيسير تعاملات تجارية ومالية تصل الى 200 مليون دولار خلال عام واحد، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التركيز على التجارة مع الصين.

وقال المدير العام للبنك، محمد أجومي، إن البنك سيركز على عمليات تمويل التجارة بين أفريقيا وآسيا، كما أنه سيعمل من خلال المقر الجديد في مركز دبي المالي العالمي على عمليات تيسير معاملات التجارة الخارجية والاستثمارات بقيمة تصل الى 200 مليون دولار خلال عامه الأول، متوقعا أن يتضاعف هذا المبلغ سنويا لمدة ثلاث سنوات مع زيادة معاملات البنك.

ولفت أجومي إلى أن البنك يدير أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار في دبي، كما يعمل في لندن منذ عام 2007 بهدف تسهيل وصول المزيد من البنوك الخليجية والمستثمرين إلى دول أفريقيا.

وأكد أهمية الاستثمارات في أفريقيا، خصوصا بالنسبة لرجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا ما سيعززه البنك الذي يتواجد في 34 دولة و20 مجموعة تابعة في أفريقيا بما يؤدي إلى تسهيل وصول المستثمرين والبنوك في دول الخليج إلى الأسواق الأفريقية.

وبين أن فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي سيعمل تحت مظلة فرع لندن، كما سيتم توفير التمويل للتجارة والاستثمارات في أفريقيا في جميع القطاعات والتي من بينها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع الصحي في أفريقيا.