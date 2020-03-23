رحلات «الاتحاد للطيران» إلى بكين تتوقف أولاً في شيان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت السلطات المعنية في قطاعي الصحة والطيران في جمهورية الصين الشعبية توجيهات إلى جميع شركات الطيران الدولية التي تشغّل رحلات إلى بكين، بضرورة التوقف في مطارات محددة في الصين، قبل متابعة رحلاتها إلى العاصمة الصينية، وذلك نتيجة لتفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

واعتباراً من أمس، توقفت رحلات «الاتحاد للطيران» المتجهة إلى بكين في مدينة شيان، حيث سيغادر المسافرون الطائرة للخضوع للفحوص الطبية وإنهاء معاملات الجمارك وأخذ امتعتهم، علماً بأن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً. وبعد الحصول على موافقة السلطات المحلية، يسمح للمسافرين بالعودة إلى الطائرة لإكمال الرحلة القصيرة إلى بكين. ولا تشمل هذه التوجيهات رحلة العودة من بكين إلى أبوظبي.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنها تتبع توجيهات السلطات الحكومية المحلية والدولية، وتستمر في إدخال سلسلة من التعديلات على شبكة وجهاتها، نظراً إلى الظروف الراهنة، حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين، مشيرة إلى أنه قد تطرأ تغييرات مستقبلية تبعاً للتوجيهات الحكومية في الأسواق الرئيسة. وفي الوقت الحالي تعمل «الاتحاد للطيران» بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات وخارجها، وتواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.

وبالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة باسترداد التذاكر، أو تغيير مواعيد الرحلات لحين استئناف الخدمات.