«اتصالات» تطلق منصّة أعمال للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاقها المنصّة الرقمية الشاملة (Business Edge)، التي توفر سلسلة واسعة من الخدمات والحلول تتيح التواصل الآمن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملائها.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن المنصّة الجديدة تسهم في توفير سُبل التعاون والتواصل الآمن والفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وبين العملاء من جهة أخرى، عبر نموذج اتصال يتسم بالسلاسة ويتيح للموظفين التواصل مع العملاء وعقد المؤتمرات المرئية ومشاركة الملفات، وذلك بالاعتماد على نموذج الاتصال الموّحد (Unified Communications) من «اتصالات» المرتكز على الخدمات السحابية الحديثة.

وأوضحت أن المنصّة تتميز بكونها منصة ذكية للتواصل الرقمي، علاوة على تأمينها لبيئة عمل آمنة مدعمة بجدار حماية سحابي حديث الطراز، وحلول أمنية عالية المستوى لحماية المستخدمين، سواء بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة بنظام «أندرويد»، إضافة إلى تقنية المتابعة بالفيديو على المنصّة السحابية.

كما تتيح هذه المنصّة الجديدة باقة متنوّعة من الحلول المخصّصة للارتقاء بإنتاجية قطاع الأعمال على الإنترنت، بما في ذلك إمكانية الترويج الرقمي للأعمال التجارية، وتزويد العملاء بالبرامج والتطبيقات التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بالاستجابة إلى الآراء والتحليلات الخاصة بالمستهلكين.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود، إن «الظروف الراهنة تفرض على قطاع الأعمال الاستعداد التام للعمل عن بُعد وبشكل آمن».

المنصّة توفر حلولاً أمنية عالية المستوى لحماية المستخدمين.