طرح تطبيق جديد للتواصل والتعلم عن بٌعد في الإمارات ...تعرف على تفاصيله

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشادت شركة "أﭬايا" بجهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، لتحقيق الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وقد أعلنت الشركة، اليوم عن موافقة الهيئة على إتاحة استخدام تطبيق Avaya Spaces القائم على السحابة من قبل المؤسسات العاملة بالدولة، ما يمكن المشغلين المحليين من عدم حظر التطبيق وخاصة خلال فترة تزايد الطلب على التطبيقات المتخصصة التي تمكن التطبيب عن بٌعد ، العمل عن بُعد والتعلم عن بٌعد.

ويوفر تطبيق Avaya Spaces المؤتمرات الصوتية والمرئية العالية الجودة القائمة على السحابة، التي تمكن الموظفين والمؤسسات من التواصل والتعاون الفعال عن بٌعد، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات المبتكرة المتكاملة للتعاون بشكل مستمر بين المستخدمين عبر المحادثات، الشاشة الحية وتبادل الملفات، وأيضاً تكامل التطبيق مع البريد الإلكتروني وتطبيقات الإنتاجية، كما يتيح التطبيق مشاركة ما يصل إلى 200 شخص في المؤتمرات الصوتية والمرئية، ولذا يٌعد الحل التكنولوجي الأمثل للتواصل والتعاون بشكل سهل وفعال لإنجاز الأعمال عن بٌعد.

وقال نضال أبو لطيف رئيس أﭬايا الدولية: "نثني على جهود هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في تحقيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لمواجهة التحديات الحالية، ويتيح حصول تطبيق Avaya Spaces على موافقة الهيئة لإتاحة الاستخدام في الدولة توفير حل تكنولوجي فعال للتواصل والتعاون عن بُعد في ظل تأثر استقرار التطبيقات الأخرى، ما يغٌزز ريادة أﭬايا في تقديم التقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة ودعم سير الأعمال والخدمات الحيوية".

وأعلنت أﭬايا مؤخراً عن توفير تطبيق Avaya Spaces للتواصل والتعاون عن بٌعد مجاناً لكافة المدارس والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً المنظمات الغير ربحية العالمية، ويشهد التطبيق إقبالاُ لافتاً منذ إطلاقه خلال يناير الماضى بنسبة زيادة 200% في التعاون عبر المؤتمرات المرئية، لما يتميز به من تقنيات مبتكرة للتفاعل والتواصل من آى مكان وباستخدام آى نوع من الأجهزة الذكية.