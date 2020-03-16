«الاقتصاد»: أسواق الدولة بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوّعها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد أن أسواق الدولة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوّعها بمختلف أصنافها، في مقدمتها السلع الأساسية والغذائية والطبية. كما أكدت الوزارة أن حركة استيراد السلع والبضائع في الدولة تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها، لتوفير جميع متطلبات الأسواق، واحتياجات المستهلكين في إمارات الدولة كافة.

وشددت على أن مناخ التسوّق والاستهلاك في جميع أنحاء الدولة آمن ومستقر، وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها فئات المجتمع في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة في ما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من السلع الأساسية، يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.

وذكرت الوزارة أنها في تنسيق مستمر مع جميع التجّار ولجان الاستيراد والتصدير ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزوّد بالسلع بالصورة المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوّع واستقرار الأسعار.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء الشائعات في هذا الصدد، أو ممارسة سلوك استهلاكي غير صحي، مشددة على جميع فئات المجتمع استقاء الأخبار الموثوقة والصحيحة والإرشادات السليمة من الجهات الحكومية والرسمية والمختصة، تجنباً للوقوع في أي ممارسات عشوائية بالأسواق.

ودعت الوزارة كل المستهلكين في مختلف أسواق الدولة بالإبلاغ عن أي حالات تخالف قانون حماية المستهلك في الدولة، سواء بالرفع غير المبرر للأسعار، أو الممارسات التجارية غير السليمة في ما يخص عرض وإتاحة المنتجات، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال المباشر لحماية المستهلك في الوزارة على الرقم: (600522225)، أو بالجهات الحكومية المحلية المختصة.