«تعاونية الاتحاد» تنفي إغلاق فروعها

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكدت «تعاونية الاتحاد» أنه لم ترد إليها أي تعليمات من الجهات المختصة بإغلاق فروعها، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.

وقال مدير إدارة التسويق والسعادة في التعاونية الاتحاد، سهيل البستكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التعاونية تنفذ حاليا إجراءات احترازية لمواجهة فيروس «كرونا»، تتضمن التعقيم الشامل والكامل لمرافق وأرفف البيع في جميع المنافذ على مدار اليوم، فضلا عن تنفيذ عمليات تعقيم أكثر توسعا للفروع ليلا عقب انتهاء فترات العمل تشمل الأرفف والبرادات مع حماية السلع لاسيما الغذائية منها أثناء التعقيم.

وأضاف أنه تم تخصيص عدد من العمال لتعقيم عربات التسوق قبل وعقب كل عملية استخدام، إضافة إلى توفير عبوات تعقيم سائل للأيدي مجانية ليستخدمها المستهلكون في مداخل فروع منافذ البيع.

وأشار البستكي إلى أن الجمعية تحث المتسوقين على عدم الازدحام في منافذ البيع والتوجه للفروع التي تعمل ليلا، حيث تتيح التعاونية فترات عمل على مدار 24 ساعة في ثلاثة فروع تشمل الطوار، وأم سقيم، والوصل.

وأكد أن التعاونية استعدت ولديها الجاهزية الكاملة لأنظمة العمل عن بعد عند الحاجة سواء بالنسبة للموظفين وبعض الإداريين في منافذ البيع، أو بالنسبة لعمليات توصيل الطلبات إلى المستهلكين بشكل موسع، لافتا إلى أن التعاونية تتيح حاليا الطلب عبر منصتها الإلكترونية وتوصيل الطلبات إلى مختلف مناطق دبي.

وأفاد البستكي، بأنه تم عقد اتفاقيات مع مختلف شركات التوريد للدعم المستمر لمختلف المواد، وللحفاظ على المخزون في مستودعات التعاونية والذي يكفي لفترات طويلة تصل إلى ستة أشهر من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، لافتا إلى أن هناك عروض تخفيضات على سلع غذائية مختلفة.