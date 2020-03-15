"طيران الإمارات": توقيف جميع الرحلات مجرد شائعة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أكدت شركة "طيران الإمارات"، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس ما هو إلا محض شائعات عارية عن الصحة تماماً.

وذكرت الناقلة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه للاطلاع على أحدث التطورات عن جدول الرحلات يرجى زيارة الموقع الشبكي.

ووفقاً للناقلة فقد فرضت دول عدة قيوداً على السفر والهجرة بسبب مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويتعين على جميع المسافرين التحقق من تعليمات السفر ذات الصلة للبلدان التي يسافرون منها وإليها، وقد تتغير جداول الرحلات في غضون مهلة قصيرة، وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية.