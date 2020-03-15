3 % نمواً في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالشارقة خلال 2019

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 3%، خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ووصول عدد النزلاء إلى ما يقارب 1.8 مليون نزيل، بمعدل إشغال 66%، تصدرهم السياح من روسيا الاتحادية، تليها سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الهند.

وأوضح رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، أنّ الإمارة شهدت، خلال العام الماضي، إقبالاً من قبل السياح والزوار وتدفقات سياحية متواصلة على مدار العام، نظراً لما تم إنجازه على صعيد الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية المتنوعة في الإمارة، الأمر الذي أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح، ورفع نسب الإشغال الفندقي فيها.

ولفت إلى أن إمارة الشارقة تحتضن ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية مع نهاية العام الماضي، تشمل تسعة فنادق من فئة 5 نجوم، بإجمالي 1331غرفة.

وتم العام الماضي، افتتاح ستة فنادق جديدة من فئة 4 و5 نجوم، ومن المتوقع الإعلان عن سبعة مشروعات فندقية جديدة العام الجاري. ويسهم القطاع السياحي في الشارقة بأكثر من تسعة مليارات درهم، من إجمالي الناتج المحلي البالغ 102.5 مليار درهم، أي ما نسبته 8.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقاً لإحصاءات سابقة لعام 2015.

الإمارة تحتضن ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية بنهاية العام الماضي