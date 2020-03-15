6 خطوات لبيع عقار في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

حدّد موقع «بيوت كوم» ست خطوات ينبغي اتباعها لنجاح عملية بيع عقار في دبي، مشيراً إلى أن الكثير من الأفراد يجهلون إجراءات البيع المتبعة، لاسيما في حال كانت المرة الأولى لهم.

وفي ما يلي الخطوات الست:

اختيار الوسيط

تلعب الشركات العقارية دوراً مهماً في إجراءات بيع عقار بدبي، كونها حلقة الوصل بين البائع والمشتري.

ومن ضمن الأمور الواجبة مراعاتها عند اختيار الوسيط، أن يكون أولاً مرخصاً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأن تكون المنطقة الجغرافية للوسيط العقاري متناسبة مع موقع العقار المقرر بيعه، فعلى سبيل المثال إن كنت تريد بيع شقة في منطقة وسط مدينة دبي، ابحث عن وسيط عقاري خبير في إتمام صفقات بيع وشراء العقارات في هذه المنطقة وسط مدينة دبي.

«النموذج A»

بمجرد الاتفاق مع الوسيط العقاري المناسب، ستحتاج إلى توقيع أحد نماذج دائرة الأراضي والأملاك «النموذج A»، وهو بمثابة تفويض منك إلى الشركة العقارية. ويتضمن عمولة الشركة في حال البيع، ورسوم الخدمات، وحالة العقار إن كان مرهوناً أم لا، وبمجرد إتمام النموذج يتم إرساله إلى نظام «تراخيصي» للموافقة عليه.

عرض العقار

لا تقل عملية عرض العقار للبيع شأناً عن بقية الخطوات، إذ يغنيك الإعلان الناجح عن الكثير من العقبات، لعل أبرزها توفير الوقت وبعض النفقات، لكن عادة ما يقوم الوسيط العقاري بهذه المهمة، مثل الإعلان عن عقار للبيع في الصحف الرسمية، أو على مواقع التسويق العقاري. ومن بعض الأمور الواجبة مراعاتها عند عرض العقار للبيع، الحرص على نظافة العقار، والتأكد من دخول أشعة الشمس إليه، وإصلاح الأعطال فيه إن وجدت.

توقيع مذكرة التفاهم

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى إتمام عملية البيع، وعندها ينصح بتوقيع مذكرة تفاهم بين البائع والمشتري، تشتمل على جميع الشروط المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك السعر، وتفاصيل العقار، وتكاليف البيع، وتاريخ نقل الملكية وبقية التفاصيل الأخرى، مع ضرورة العلم أن المذكرة تعد ملزمة قانوناً، بشرط توافر شهود على عملية التوقيع، وعندها يُلزَم المشتري بدفع مبلغ من سعر العقار كإلزام شراء.

شهادة عدم ممانعة

عند شراء العقارات في دولة الإمارات، عادة ما تكون شهادة عدم الممانعة مطلوبة من المطوّر، الذي يعطي سنداً واضحاً للعقار، ويظهر أنه تم دفع جميع رسوم الخدمات. وتفيد شهادة عدم الممانعة، في هذه الحالة، بأنه لا يوجد اعتراض من المطوّر على قيام شخص آخر بشراء العقار.

نقل الملكية

وآخر خطوة في عملية بيع العقار هي نقل الملكية، إذ يتعين على جميع الأطراف المعنية (البائع والمشتري والوكيل العقاري)، زيارة أقرب مكتب لدائرة الأراضي والأملاك.