أسعار الخامات تخفض تكاليف البناء في دبي خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن الرقم القياسي العام لتكاليف البناء سجل انخفاضاً بنسبة 0.11%، موضحاً أن الرقم القياسي العام لتكاليف البناء بلغ 107.60 خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2018 الذي بلغ 107.74.

وأشار المركز في بيان إلى أن الرقم القياسي العام للمباني غير السكنية سجل انخفاضاً بلغ 0.29%، وللمباني السكنية بنسبة 0.06% مقارنة بعام 2018.

وبين أن السبب الرئيس لانخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف البناء يعود الى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في عمليات البناء، حيث سجلت انخفاضاً بلغ 0.98% خلال عام 2019 مقارنة بام 2018، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.07%، والذي نتج عن انخفاض أسعار كل من: المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.97%، والفلزات القاعدية أو الأساسية بنسبة 6.59%، والحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية بنسبة 5.02%، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.49%، والخشب ومنتجات الخشب عدا الأثاث بنسبة 1.17%، ومنتجات المعادن اللافلزية بنسبة 1.03%، وأسعار الأثاث بنسبة 0.82%، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.73%.

في المقابل ارتفعت تكاليف أجور المعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 1.20% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع أجور العمالة بنسبة 2.30%.

إلى ذلك سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.64% خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بالربع السابق، حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 1.07% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.80%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.02%.

- ارتفاع تكاليف أجور المعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بـ1.2%.