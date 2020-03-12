«أدنوك»: قادرون على إمداد الأسواق بـ 4 ملايين برميل يومياً في أبريل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها قادرة على إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً، في أبريل المقبل، مشيرة إلى استمرارها في خطط النمو الذكي، والتوسع لترسيخ مكانة الإمارات مزوداً موثوقاً للطاقة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها تعمل على تسريع التقدم نحو هدفها بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً، مؤكدة أنها في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداتها.

وتفصيلاً، أكد وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن «أدنوك» ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع، وترسيخ مكانتها المتميزة مزوداً موثوقاً للطاقة، مشيراً إلى أن الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداتها.

وقال الجابر، في بيان صادر أمس، إنه «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم المجلس الأعلى للبترول، وتضافر جهود فريق العمل في كل شركات المجموعة، تمتلك (أدنوك) اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات السوق ومستجداتها، وذلك نتيجة للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية، التي ركزنا خلالها على تمكين كوادرنا البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة وزيادة الربحية، والاستثمار في تطوير مواردنا من النفط والغاز، والنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات».

وأضاف أن «هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة (أدنوك) على الاستجابة لمتغيرات الأسواق»، مؤكداً أن «أدنوك» مستمرة بالتزامها بهذه الركائز الأساسية، فيما تواصل العمل على تحقيق تقدم ملموس في مشروعاتها المتنوعة في كل مراحل وجوانب القطاع، وتابع الجابر: «تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك (أدنوك) إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً».

وأفاد بأنه «ضمن التزام (أدنوك) بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق، ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهرَي مارس وأبريل 2020، ما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل».

وأكد الجابر أن «(أدنوك) مستمرة في التزامها بتعزيز القيمة في كل مراحل وجوانب الأعمال، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة، والتكرير والمشتقات والبتروكيماويات، وإن الشركة ماضية في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث والنمو والتوسع، والعمل على تعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه المشروعات، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد والموردين المحليين، بمن فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة». كما أكد «استمرار (أدنوك) بالعمل على تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للشركة، وترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً للنفط والغاز وتعزيز علاقاتها مع العملاء والزبائن والشركاء في مختلف أنحاء العالم».