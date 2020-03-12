5 وجهات سياحيّة لن تكلّفك ثروة لزيارتها

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأن المسافر بغرض السياحة لم يعد حالياً بحاجة إلى اللجوء إلى التقشّف لكي يتمكن من السفر، إذ إن هناك الكثير من الوجهات السياحية قليلة الكلفة، لكنّها لا تقل أهمية عن أشهر الأماكن استقطاباً للسياح في العالم، وحددت الشركة خمس وجهات لا تكلف ثروة لزيارتها، تشمل ما يلي:

جورجيا

تشتهر جورجيا بمناظرها الطبيعية الجميلة، ولطافة شعبها، ومطبخها الغني بالأطباق الريفية، فضلاً عن هندستها المعمارية الفريدة.

البرتغال

تجمع البرتغال بين المعالم السياحية والتاريخية، ومتعة التسوق والطبيعة الخلابة والطقس المشمس، وأشهر مناطقها العاصمة لشبونة حيث الكثير من القصور والقلاع، ومدينة بورتو الساحلية المشهورة بالجسور الأثرية والمتاحف.

الهند

لاتزال الهند وجهة مثالية للباحثين عن سفر بسعر مناسب، حيث تتميّز بطبيعتها وغناها التاريخي.

رومانيا

تشتهر رومانيا بروعة عماراتها التاريخيّة، ومنها قصر بيليش في العاصمة بوخارست، إضافة إلى جبال الكاربات التي تحوي أنواعاً كثيرة من الأعشاب البريّة.

بلغاريا

تناسب بلغاريا محبي البحر والشواطئ والمنتجعات السياحية، إلى جانب المواقع التاريخية والسياحية والمتاحف. ومن أشهر المناطق العاصمة صوفيا، ومدينة بلوفديف التي لاتزال تحافظ على طابعها التراثي القديم، وكذلك الينابيع الحرارية الساخنة.