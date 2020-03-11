موانئ دبي العالمية: نمو الأرباح المعدّلة بنسبة 17.7٪ في عام 2019

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أعلنت موانئ دبي العالمية عن نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعلى أساس التقارير المحاسبية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 36.1 ٪ ونمت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7٪ وارتفع هامش الأرباح (المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بنسبة 43 ٪، محققاً أرباحاً عائدة لمالكي الشركة، قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل، وقيمتها 1,328 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.6٪ وعائدات للسهم الواحد بلغت 160.0 سنتاً أمريكيا

أهم النتائج

عائدات بقيمة 7,686 مليون دولار

حققت العائدات نمواً بنسبة 36.1% بدعم من عمليات الاستحواذ، ومن ضمنها "بي آند أو فيريز" (المملكة المتحدة)، و"توباز للطاقة والملاحة" (الإمارات العربية المتحدة)، ومحطتي "بويرتو سنترال" و"بويرتو ليركين" في تشيلي، بالإضافة إلى تأثير شركة "كونتينانتال ويرهاوسينغ كوربوريشن" (الهند) للعام بأكمله و"كوسموس أجنسيا ماريتيما" (بيرو) و"يونيفيدر" (الدنمارك)، وادماج أستراليا.

ارتفعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 2.3% مدفوعة بنمو بنسبة 16.0٪ في العائدات من البضائع غير المعبأة في الحاويات.

الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3،306 مليون دولار وهامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43.0%

حققت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 17.7% وحققت هامشًا للعام بأكمله بنسبة 43.0%.

بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 49.6%.

بلغت أرباح الفترة العائدة لمالكي الشركة 1,328 مليون دولار

ساهم النمو القوي في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في زيادة الأرباح العائدة لمالكي الشركات قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل بنسبة 4.6% بشكل فصلي ونمو بنسبة 5.4% على أساس المقارنة المثلية والعملة الثابتة.

أداء قوي لتوليد النقد وميزانية عمومية قوية

بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 2,462 مليون دولار.

بلغت قيمة التدفقات النقدية الحرة (الإنفا بعد الانفاق الرأسمالي النقدي على ضريبة الصيانة وقبل توزيع أرباح الأسهم السابقة) 2،058 مليون دولار.

نمت الرافعة المالية (من صافي الدين المعدل إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لتصل إلى 3.9 أضعاف. وبلغ صافي مستوى الرافعة المالية قبل إعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 معدل 3.4 مرات.

ربح السهم الإجمالي المقترح 40 سنتًا أمريكيًا

توزيعات أرباح الأسهم العادية بقيمة 40 سنتًا أمريكيًا للسهم الواحد لتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً.

إدراج صفقات سندات بمستويات قياسية

جمعت الشركة 2.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية لإزالة مخاطر إعادة التمويل.

عزّزت الشركة الميزانية العمومية وقامت بتوفير المرونة المالية.

الاستثمار المتواصل على إمتداد محفظة الأعمال

تشمل الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات محطتين جديدتين في تشيلي (بويرتو سنترال وبويرتو ليركين) ودمج المحطات في أستراليا.

تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجستية الأوروبية الشاملة التابعة لشركة "بي آند أو فيريز"، والشركة المشغلة للخدمات اللوجستية البحرية "توباز للطاقة والملاحة".

بلغ الإنفاق الرأسمالي 1،146 مليون دولار ، مستثمرة في محفظة الأعمال الحالية.

في عام 2019، بلغت الطاقة الإستيعابية الإجمالية 91.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وبلغت الطاقة الموحدة 54.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

تصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة و"برنس روبيرت" و"ميناء لندن غيتواي" (المملكة المتحدة)، و"جدة" (المملكة العربية السعودية)، و"كالاو" (بيرو)، و"السخنة" (مصر)، و"بربرة" (أرض الصومال).

تمّ افتتاح "بوسورجا"، ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.

تجديد الامتياز لمدة 30 عامًا في ميناء جدة الإسلامي، وهو أكبر ميناء ومركزاً يشكل صلة وصل رئيسية لتسهيل الانتقال السلس للبضائع بين الشرق والغرب في المملكة العربية السعودية.

توقعات التجارة العالمية غير المؤكدة

لا تزال توقعات التجارة العالمية غير مؤكدة بسبب اضطراب سلسلة التوريد الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19.

نواصل التركيز على المحافظة على نهج استثماري منضبط لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع.

بالنسبة لعام 2020، سنركز على دمج استحواذاتنا التي تمت مؤخراً وإدارة التكاليف لحماية الربحية.