«دبي لصناعات الطيران» ترفع قيمة «إعادة شراء السندات» بـ 300 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، أن مجلس إدارتها والمساهمين منحوا الشركة تفويضاً لإضافة 300 مليون دولار إلى برنامج إعادة شراء السندات، الذي سيتم تنفيذه من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وكشفت الشركة، في بيان، أنها قامت حتى الآن بإعادة شراء 555 مليون دولار، من المبلغ الرئيس لسنداتها المتداولة بموجب التفويضات السابقة البالغة قيمتها 600 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «قمنا منذ استئناف البرنامج الأسبوع الماضي بإعادة شراء سندات بقيمة 70 مليون دولار، ونعمل اليوم على زيادة تفويضنا المتاح، لأن الوضع الحالي في أسواق الائتمان يوفر لنا فرصاً لشراء ديوننا المستحقة بمستويات سعرية مغرية، علماً بأن وضع السيولة الحالي للشركة لايزال قوياً».

يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران» تمتلك حالياً نحو 2.75 مليار دولار، من السندات المتداولة المستحقة في أسواق المال الأميركية.