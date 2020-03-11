اقتصادية دبي تطلق مبادرة جديدة لتطوير مهارات رواد الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مبادرة «ظل» لتطوير المهارات الريادية لروّاد الأعمال.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن المبادرة الجديدة تهدف إلى توفير فرصة مثالية لروّاد الأعمال، وعلى وجه التحديد فئة الشباب، من خلال توفير الفرص لهم للعمل في قطاع الصناعة وضمان الاستدامة لمشروعاتهم، والمساعدة على تطوير شبكة من روّاد الأعمال الناجحين وأصحاب الخبرة الذين أثبتوا تفوقاً في هذا المجال.

وستكون هذه الشبكة بمثابة جهة مرجعية تسهم بدورها في تطوير قدرات الأعضاء الجدد، والأخذ بأيديهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة وتطويرها وضمان نجاحها على النحو الأمثل، في إطار حرص أعضاء المؤسسة على تقديم خدمة وطنية قيمة لرفد الاقتصاد ودعم الشباب المواطن، وتفعيل دورهم في الخدمة المجتمعية عن طريق الاستفادة من الدعم الذي حصلوا عليه عند إطلاق مشروعاتهم، وعلى نحو يسهم في نشر الثقافة بين الشباب، ليكونوا قدوة لغيرهم. وسيكتشف روّاد الأعمال الجدد تلك التجارب الواقعية والناجحة للشركات الأخرى لفترة تراوح بين أربعة وثمانية أسابيع.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «إطلاق مبادرة (ظل) تهدف إلى تمكين روّاد الأعمال الجدد الذين أطلقوا شركاتهم الناشئة، وربطهم مع حالات متميزة من الشركات الناجحة وروّاد الأعمال التي توفر لهم نماذج يمكن الاقتداء بها».