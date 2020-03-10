"المرشد التجاري" منصة رقمية لمساعدة الشركات في مزاولة أعمالها عالميا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم عن طرحه لمنصة "المرشد التجاري" من بنك أبوظبي التجاري لتمكين "تحالف المنتدى التجاري" الذي يتألف من 14 بنكاً عالمياً، من تعزيز الأعمال وتحقيق النمو التجاري على المستوى العالمي.

وستسهم المنصة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، في مساعدة الشركاء على التعرف على الشركات التي تتطلع إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها في الأسواق العالمية، فضلاً عن إطلاعها على ضوابط الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية في الدول ذات الصلة. كما توفر المنصة معلومات شاملة حول الأسواق في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك تحليل العملات واتجاهات السوق ومتطلبات الشحن، لتكون بمثابة شبكة تواصل للمشترين والموردين مع نظرائهم في مختلف الأسواق العالمية.



وقال سامر يونس، رئيس إدارة قنوات التجارة الرقمية في بنك أبوظبي التجاري: "تعد منصة المرشد التجاري من بنك أبوظبي التجاري منصة متفردة وحصرية لقائمة مختارة من العملاء المتميزين، إذ إنها تتيح لهم فرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات الموثوقة على المستوى المحلي والعالمي والتواصل فيما بينها، كما توفر للعملاء فرص بناء الشراكات مع تحقيق أفضل المعايير في مجال الأعمال".

تتوفر منصة "المرشد التجاري" من بنك أبوظبي التجاري للشركات الموثوقة بمختلف أحجامها وتوفر تغطية متكاملة لمجموعة واسعة من القطاعات التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والآلات والمعدات والمنسوجات والكيماويات والأخشاب والبلاستيك والمعادن. ويتولى كل بنك من البنوك المشاركة في "تحالف المنتدى التجاري" مسؤولية التحقق من مؤهلات الشركات قبل قبولها كأعضاء في المنصة، والمساهمة في الإشراف على عملية القبول، وتحديد الفرص التجارية وتيسيرها وتنسيق المهام التجارية المنفذة على أرض الواقع.

وسوف يحصل أعضاء المنصة على بطاقة عمل رقمية تحتوي على تفاصيل عروضهم التجارية وقطاع أعمالهم وأهدافهم الشاملة. ولن تقتصر خدمات المنصة على توفير صورة واضحة ونظرة معمقة حول الأسواق العالمية فقط، بل ستشمل أيضاً تزويد الشركات بالمشورة المتخصصة حول المنتجات المالية التي تناسب احتياجاتها من أي بنك من البنوك الأعضاء في التحالف.

وتضم قائمة البنوك الأعضاء كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، التجاري وفا بنك، بانكو بي پي إم، بنك سانتاندير، رويال بنك أوف كندا، بنك سي آي إم بي، مجموعة كريدي أجريكول، يورو بنك، مجموعة كيه بي سي، البنك الصناعي الكوري، بنك إم يو إف جي، مجموعة نورديا، بنك سيام التجاري، وستاندرد بنك.