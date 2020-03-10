«الاتحاد» و«العربية للطيران» تعفيان المسافرين من رسوم تغيير المواعيد

المصدر: أبوظبي والشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت كل من «الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، عن سياسة جديدة تتيح للمتعاملين مزيداً من المرونة في تغيير مواعيد السفر مع إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك.

وتفصيلاً، طرحت «الاتحاد للطيران»، سياسة جديدة توفر من خلالها المزيد من المرونة لعملائها عند حجز رحلاتهم القادمة.

ويحظى المسافرون بإمكانية تغيير موعد الرحلة أو تغيير الوجهة لمرة واحدة من دون دفع رسوم التغيير المعتادة، وذلك على الرحلات المحجوزة من تاريخ 8 مارس الجاري حتى 7 أبريل المقبل.

ويسري هذا العرض حتى 22 مارس الجاري، وسيشمل كل الحجوزات، مثل استرداد أميال ضيف الاتحاد وحجوزات الاتحاد للعطلات. كما ستوفر السياسة المرنة الجديدة امكانية تغيير الوجهة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق فرق السعر في حال إعادة الحجز أو تغيير الوجهة.

إلى ذلك، أعلنت «العربية للطيران» عن سياسة جديدة تتيح لعملائها مزيداً من المرونة في تغيير مواعيد السفر مع إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك.

وتتيح سياسة الإعفاء الجديدة للمسافرين تعديل حجوزات سفرهم دون أن يترتب عليهم دفع غرامات التغيير أو رسوم إعادة حجز التذاكر، الأمر الذي يؤكد التزام «العربية للطيران» بتوفير المرونة الكافية للعملاء.

ويمكن لعملاء «العربية للطيران» تعديل حجوزاتهم الحالية والجديدة الصادرة حتى 31 مارس الجاري، حيث تتيح لهم الناقلة فرصة تغيير مواعيد السفر إلى أي تاريخ آخر حتى 31 ديسمبر المقبل، مع إمكانية إجراء التعديلات حتى 72 ساعة قبل موعد المغادرة، وينطبق ذلك على جميع الرحلات الجوية التي تسيرها «العربية للطيران» من مراكز عملياتها الرئيسة الأربع في الإمارات والمغرب ومصر.

تعليق الرحلات إلى السعودية

علقت شركة «الاتحاد للطيران»، جميع رحلاتها مؤقتاً بين أبوظبي والسعودية في ظل التعليمات الصادرة عن الهيئة العامّة للطيران المدني في السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وألغت الشركة أمس، سبع رحلات بين أبوظبي والرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وتقوم حالياً بإبلاغ المسافرين الذين كانت لديهم رحلات مع الشركة.

وسُمح بالهبوط لأربع رحلات أخرى كانت في طريقها إلى السعودية في وقت صدور التعليمات، وعند وصول الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام تم السماح للمواطنين السعوديين بالخروج من الطائرة، بينما ظل بقية الركاب في الطائرة التي ستعود إلى أبوظبي، وستعيد الرحلة الرابعة التي يتم تشغيلها إلى المدينة المنورة مسافري العمرة. وعلاوة على تعليق الرحلات من وإلى دولة الإمارات، قامت السعودية بمنع المواطنين السعوديين والمقيمين من السفر إلى بعض الدول من بينها دولة الإمارات، والمسافرين القادمين من البحرين والكويت ولبنان وسورية وإيطاليا ومصر وكوريا أو العابرين منها.

يشار إلى أنه بالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، يتم تطبيق إجراءات استرداد ثمن التذكرة أو تغيير الرحلات عند استئناف الخدمة.أبوظبي - الإمارات اليوم