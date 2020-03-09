"العربية للطيران": إعفاء المسافرين من رسوم تغيير مواعيد السفر

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انتهاج سياسة جديدة، تتيح لعملائها مزيداً من المرونة في تغيير مواعيد السفر، مع إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك، في ضوء القيود المفروضة حالياً على السفر.

وتتيح سياسة الإعفاء الجديدة للمسافرين تعديل حجوزات سفرهم، دون أن يترتب عليهم دفع غرامات التغيير، أو رسوم إعادة حجز التذاكر، الأمر الذي يؤكد التزام "العربية للطيران" بتوفير المرونة الكافية للعملاء، وإعطاء الأولوية لراحتهم قبل كل شيء.

ويمكن لعملاء "العربية للطيران" تعديل حجوزاتهم الحالية والجديدة، الصادرة حتى 31 مارس 2020، حيث تتيح لهم الناقلة فرصة تغيير مواعيد السفر إلى أي تاريخ آخر حتى 31 ديسمبر 2020، مع إمكانية إجراء التعديلات حتى 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وينطبق ذلك على جميع الرحلات الجوية، التي تسيرها "العربية للطيران" من مراكز عملياتها الرئيسة الأربعة في الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر.

ولا يتطلب الأمر من العملاء سوى دفع فروق السعر، في حال وجوبها عند وقت إعادة حجز رحلاتهم. وستعمل مراكز الاتصال، ومكاتب مبيعات "العربية للطيران"، على مساعدة العملاء في حجوزاتهم واستفساراتهم.