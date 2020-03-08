"مطارات دبي": الفحص الحراري و"مسحة الأنف" للقادمين من هذه الدول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه كجزء من الإجراءات التي اتخذتها في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، يمكن للمؤسسة تأكيد المعلومات التالية، وذلك بناءً على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات الصحية في الإمارات، مشيرة إلى أن فريق المركز الطبي في مطار دبي الدولي التابع لهيئة الصحة بدبي، يجري الفحص الحراري ومسحة من الأنف على المسافرين القادمين من البلدان التالية: وهي تايلاند، لبنان، وسورية، إيطاليا، جمهورية الصين الشعبية – بكين.

وذكرت المؤسسة على موقعها الشبكي أنه حسب توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدول التالية بشكل مؤقت: وهي، البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية الصين الشعبية، باستثناء بكين.

وأوضحت المؤسسة أنه بالإضافة إلى التغييرات المذكورة أعلاه، أصبحت جميع الرحلات الجوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مقيدة الآن بالمطارات التالية: وهي مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي.

وذكرت أنه لا يُسمح للمسافرين إلى الكويت، عبر دبي، والمقيمين في كل من بنغلاديش، الفلبين، الهند، وسريلانكا، ولبنان، ومصر، وسورية، أو سافروا إليها خلال الـ14 يوماً الماضية، بالدخول إلى الكويت، ويجب عليهم مراجعة شركة الطيران الخاصة بهم قبل المغادرة.