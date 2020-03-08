متحدث: «إكسبو 2020 دبي» على مساره الصحيح وكما هو مخطط له

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم مكتب «إكسبو 2020 دبي»، إن التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستضافة المعرض، خلال أكتوبر المقبل، لاتزال قائمة على مسارها كما هو مخطط لها، مشيراً إلى أنه يتم التشاور مع المكتب الدولي للمعارض في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث في بيان، أمس، أن «صحة وسلامة كل من يزور ويعمل في معرض (إكسبو 2020 دبي)، لهما أهمية قصوى بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في دولة الإمارات منخفض، والسلطات الإماراتية يقظة من خلال المراقبة المستمرة للوضع، واتخاذ تدابير وقائية وقوية وضرورية لاحتواء الانتشار السريع للفيروس.

وتابع المصدر: «(إكسبو 2020 دبي) لن يفتح أبوابه أمام الزوار قبل أكتوبر 2020، ونحن نتشاور عن كثب، مع السلطات المحلية والمكتب الدولي للمعارض في باريس، بخصوص تطور الوضع»، مؤكداً أن جميع الخطط والتحضيرات والاستعدادات للمعرض لاتزال قائمة على مسارها الصحيح كما هو مخطط لها.

وقال المصدر: «ندرك الصعوبة التي يواجهها العالم اليوم، وهذه بالفعل أوقات غير مسبوقة»، متطلعاً إلى الترحيب بالعالم للاحتفال بقوة الشراكة والتضامن الإنساني، خلال استضافة المعرض في وقت لاحق من العام الجاري.