«إينوك مصر» توسع حضورها المحلي

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

وقّعت «إينوك مصر»، المشروع المشترك بين مجموعة «بروسيرف إيجيبت» وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، مذكرة تفاهم مع عدد من شركات تصنيع زيوت التشحيم المحلية، وذلك لتقييم عمليات مزج وتصنيع زيوت «إينوك» في مصر، وتوسيع نطاق حضورها المحلي.

وأفادت «إينوك»، في بيان، بأن المذكرة تسهم في تعزيز حضورها بالسوق المصرية، ما يتيح لها القدرة على توفير خيارات توريد بديلة للدول المجاورة، لافتة إلى أن «إينوك مصر» تعتزم زيادة جهودها لتحقيق التوسّع في عملياتها، حيث تعمل الشركة على توسيع نشاطها من خلال شبكة تضم 40 موزعاً محلياً، والتركيز على توفير زيوت التشحيم بروتيك (Protec) وفولكان (Vulcan) في السوق المصرية، إضافةً إلى طرح مجموعة كبيرة من المنتجات المتعددة الأغراض لتلبية احتياجات المركبات من البترول وزيوت محركات المركبات وزيوت محركات الديزل الثقيلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق من حيث استهلاك مواد التشحيم في القارة الإفريقية، فعدد السكان الذي يقارب 100 مليون نسمة، إلى جانب معدلات الزيادة السكانية التي تقترب من 2.2%، تسهم بشكل رئيس في زيادة الطلب المستمر على منتجات وحلول زيوت التشحيم».

وأضاف الفلاسي أن «المعامل الكبيرة لتكرير النفط ودعم الحكومة للزيوت الأساسية، تسهم في تشجيع المساهمين الأساسيين في القطاع على الاستثمار في صناعة زيوت التشحيم بمصر»، مشيراً إلى أن «قرار المجموعة يسهم في تعزيز حضورها المحلي في مصر من خلال عمليات المزج والتصنيع، تأكيداً على التزامنا بإقامة مشروعات البنية التحتية الأساسية، التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للأسواق التي نمتلك أعمالاً فيها».

سيف حميد الفلاسي:

«السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق، من حيث استهلاك مواد التشحيم في القارة الإفريقية».