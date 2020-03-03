"طيران الإمارات": عرض الإجازات للموظفين اختياري وليس إجبارياً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات، في شركة "طيران الإمارات"، عادل الرضا، إن الناقلة عدلت عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معيّنة، إثر انتشار كوفيد-19، حيث فرضت بعض الدول قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب.

وأضاف الرضا في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، بموجب استراتيجيتنا، فإننا نعتبر موظفينا أغلى ما نملك، ويتمثّل هدفنا دائماً في حمايتهم والحد من أي تأثيرات سلبية عليهم خلال الأزمات العالمية أو الظروف الاقتصادية الصعبة، ونظراً إلى وفرة الموارد بما يزيد عن الحاجة مؤقتاً في بعض الأقسام والدوائر، ورغبة موظفين في الاستفادة من إجازاتهم، فقد أتحنا لهم خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد.

وأوضح أن الناقلة عدلت جدول رحلاتها ولجأت إلى ضبط السعة المقعدية لتلبية الطلب على السفر عبر مختلف المناطق، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي شهدنا بعض التباطؤ في أسواق معينة، فقد سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعاً".