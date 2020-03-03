«ويزإير أبوظبي» تبدأ عملياتها في خريف 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، أمس، عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران «ويزإير»، يتم بموجبه إطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويزإير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري.

ويعد هذا الاتفاق علامة فارقة لإطلاق «ويزإير أبوظبي» كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستجمع الشركة الجديدة بين توفير رحلات طيران بكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها، والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وستسهم الاتفاقية في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد واستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، الذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاقٍ جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي، إن «قطاع السياحة يحظى بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي، وفي هذا الإطار فقد رصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، والتي لن تقتصر على دعم مطاراتنا فحسب بل ستشمل أيضاً تطوير البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة».