«دبي مارس».. مهرجانات ورياضة في أحضان الطبيعة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتميز دبي بكثرة الفعاليات والأنشطة والمهرجانات، التي تستقطب سنوياً ملايين الزوار. وخلال مارس المقبل تحديداً، ستنطلق بطولة الألعاب الحكومية، التي تهدف إلى تحفيز التعاون ونشر روح التكافل، ضمن فريق من الموظفين الحكوميين. ففي عام 2018 أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تلك البطولة، بهدف تعزيز دور الرياضة في دبي، حيث تتنافس فيها الفرق المشاركة على اجتياز عوائق متنوّعة داخل ملعب جرى تحضيره خصيصاً للبطولة في «كايت بيتش».

«سكة الفني»

كما يقام الشهر المقبل معرض «سكة الفني 2020»، إحدى مبادرات هيئة دبي للثقافة، ليحتفي بـ10 سنوات من الإبداع والإلهام، ويسلط الضوء على المواهب الإقليمية المبدعة. ويشمل المعرض برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات التي تتضمن المعارض الفنية، والمجسمات، والعروض الحية للموسيقيين، والأفلام، وورش العمل التفاعلية، وغيرها الكثير.

«آرت دبي»

ويعود «آرت دبي» المعرض الفني الرائد في المنطقة بنسخته الـ13 ليشكل منصّة رائدة للمواهب الصاعدة، متيحاً لها عرض أعمالها إلى جانب أعمال الفنانين المعروفين. وتهدف هذه الفعالية إلى توسيع دائرة الحوار حول الفن بشكل يتخطى مراكز الفنون وصالات العرض التقليدية.

كأس دبي العالمي

والشهر المقبل يحتفل كأس دبي العالمي، سباق الخيل الأغنى في العالم، بالذكرى 25 على انطلاقه في مارس 2020. وتبلغ قيمة الجوائز التي تشارك فيها ستة فرق ضمن المجموعة الأولى، وثلاثة فرق ضمن المجموعة الثانية، 35 مليون دولار (128.4 مليون درهم). ويقدم كأس دبي العالمي تجربة عالمية بمشاركة أفضل الخيول في العالم سنوياً، في مضمار ميدان.

أما فعالية «حتا هيلز ران» الرياضية، فتتميز بإطلالاتها الطبيعية الخلابة، كما سيتاح للمشاركين استكشاف القرى وما فيها من طبيعة جميلة، وصولاً إلى سد حتا ومياه الخزان الزرقاء وجبال الحجر. وإضافة إلى ذلك، يمكن لمن يختارون السباق لمسافة 2.5 كيلومتر الجري ضمن المسار المخصص داخل فندق «جي إيه حصن حتا».

«دبي للقوارب»

ويعود معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية البحرية المميزة، بنسخته الـ28 إلى دبي. وتستعرض هذه الفعالية العالمية أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم، أما إذا كنتم من محبّي الرياضات المائية المليئة بالحماسة والتشويق فلا تفوتوا حضور المرحلة الثانية من بطولة الإمارات للدرّاجات المائية التي يُنظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، استمتعوا بمشاهدة أبرز الرياضيين وهم يستعرضون مهاراتهم وقدراتهم على التحكم بالدرّاجات المائية النفاثة.

وفي مارس استعدوا لأحدث نسخة من مسابقة دبي للصيد، التي تقام في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إذ أضيفت هذه الفعالية إلى سلسلة فعاليات دبي البحرية في عام 2018، وستشهد منافسة لاصطياد أكبر سمكة والفوز بجوائز قيّمة.

أفلام

وسواء كنتم من عشاق أفلام المرأة الحديدية أو الرجل الحديدي أو أي شخصية خارقة في الأفلام العالمية، فلا شك في أن معرض الأفلام والقصص المصوّرة هو المكان الأفضل لكم، انضمّوا إلى الآلاف من الزوار الذين يرتدون أزياء أبطالهم المفضلين في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام.

موسيقى

ولمحبي الموسيقى تحيي النجمة البريطانية، كاثرين جنكينز، الحائزة أفضل مبيعات أسطوانات على مدى عقدين، حفلاً مميزاً في «دبي أوبرا»، كما تعود فرقة «جيبسي كينجز» من جنوب فرنسا إلى «دبي أوبرا» بعد عرض ناجح قدمته في عام 2019، حيث قدمت، أخيراً، مزيجاً من أروع ألحان «الفلامنكو» و«البوب الغربي» والإيقاعات اللاتينية. أو يمكنكم الاستمتاع بأغنياتكم المفضلة ضمن أفلام شهيرة أحببتموها مع فعالية فنية يستضيفها مسرح يتسع لـ515 مقعداً على متن «كوين إليزابيث 2».

مسرحية

أما مسرحية الأطفال «ذا ليتل مرمايد» في «كوين إليزابيث 2» فتتمحور حول مفاهيم الحب والصداقة والحرية، وترصد مواقف الشابة الحالمة «آرييل» التي تمضي معظم حياتها في مياه البحر وهي تحلم برؤية ما يكمن على الشاطئ.

- دبي تتميز بكثرة الفعاليات والأنشطة، التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً.