31 % نمواً في رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

واصل المصرف المركزي رفع رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول الآمنة، مسجلاً ممتلكات بقيمة خمسة مليارات و324 مليون درهم، وذلك بنهاية يناير الماضي، بنمو شهري نسبته 31%، تعادل زيادة قدرها مليار و280 مليون درهم، مقارنة بأرقام آخر ديسمبر السابق، التي بلغ فيها الرصيد أربعة مليارات و44 مليون درهم، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية عن شهر يناير الماضي، التي أصدرها «المركزي» أمس. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، ومنها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وفي أبريل عام 2015، قرر المصرف المركزي العودة لتكوين احتياطي الذهب، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وكان المصرف المركزي قد باع كل ملكيته من المعدن الأصفر قبل عام 2015، ثم عاد مجدداً لتكوين رصيد من الذهب خلال العام نفسه، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار وغيره من العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات «المركزي» استقرار حركة التوظيف بالبنوك، إذ استمر عدد الموظفين كما هو بنهاية يناير الماضي، من دون تغيير عما سجله في نهاية ديسمبر السابق، بواقع 35 ألفاً و637 موظفاً.

وأوضحت البيانات أيضاً أن ودائع التوفير زادت خلال يناير الماضي، بقيمة 3.1 مليارات درهم، ليصل رصيدها التراكمي بنهاية الشهر نفسه إلى 175.3 مليار درهم، مقارنة مع 172.2 ملياراً بنهاية ديسمبر.

وبينت الأرقام أن رصيد ودائع الأفراد بلغ، بنهاية يناير الماضي، 450 مليار درهم، هبوطاً من 452 ملياراً بنهاية ديسمبر، بانخفاض قدره مليارا درهم.