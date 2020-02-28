8 فلوس انخفاضاً في أسعار البنزين خلال مارس المقبل

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أعلنت شركات لتوزيع الوقود على مواقعها، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، انخفاضات بقيمة ثمانية فلوس للتر الواحد، اعتباراً من أول مارس المقبل، مقارنة بأسعار فبراير الجاري، فيما ستشهد أسعار الديزل تراجعات بقيمة 15 فلساً للتر، وفقاً للأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وسيسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً من 2.24 درهم خلال فبراير الجاري إلى 2.16 درهم في مارس المقبل، بتراجع قدره ثمانية فلوس، في حين سيتراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.12 درهم إلى 2.04 درهم، بانخفاض قيمته ثمانية فلوس أيضاً، بينما سينخفض سعر لتر الديزل من 2.4 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.25 درهم اعتباراً من بداية مارس المقبل، بتراجع قدره 15 فلساً.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة شهرياً، بحسب متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.