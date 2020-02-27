«دار الأركان» تدرج صكوكاً بـ 400 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج شركة دار الأركان السعودية المتخصصة في التطوير العقاري، صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار.

وذكرت البورصة في بيان، أن هذا الإصدار يأتي ليرفع إجمالي قيمة صكوك «دار الأركان» المدرجة لدى «ناسداك دبي» إلى ملياري دولار، وذلك عقب عملية إدراج تمت في أكتوبر الماضي بقيمة 600 مليون دولار، وعمليّتين أخريين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما في عامي 2017 و2018.

وتشمل أنشطة «دار الأركان» مشروعات تطوير سكنية ومتعددة الاستخدامات وتجارية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المدن السعودية، إضافة إلى برج «فلورنس حبي» الواقع في «داون تاون» بدبي.

وتأتي آخر عملية إدراج للشركة لتؤكد توسع الدور الذي تؤديه دبي، باعتبارها أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، حيث يبلغ إجمالي قيمتها الحالية 66.355 مليار دولار.