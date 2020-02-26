خدمة مجانية لتقديم شكاوى ضد «تنظيم الاتصالات»وموظفيها

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنها تتيح للمتعاملين، خدمة تقديم الشكاوى أو الملاحظات على الخدمات التي تقدمها الهيئة نفسها أو الموظفين فيها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة مجانية ومتاحة للجهات الحكومية والشركات والأفراد، حيث يمكن تقديمها عبر مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، إضافة إلى مركز الاتصال بالهيئة أو من خلال بريدها وموقعها الإلكترونيين، بجانب التطبيق الخاص بالهيئة، موضحة أن المستندات المطلوبة للشكاوى تشمل نسخة من الهوية من الجهتين أو نسخة من جواز السفر للأفراد، ورسالة التخويل بالتوقيع، إضافة الى رخصة تجارية سارية بالنسبة للشركات.

جاء ذلك في دليل الخدمات الذي أصدرته «تنظيم الاتصالات»، اليوم، ويتضمن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وهم: الجهات الحكومية والشركات والأفراد.

ويبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها «تنظيم الاتصالات» 60 خدمة نصفها تقريبا خدمات مجانية، بينما يوجد تفاوت واضح في رسوم تقديم الخدمات المدفوعة، حيث تصل رسوم الخدمات المدفوعة في حدها الأقصى الى 5500 درهم تقريبا.