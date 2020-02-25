«دو» تكشف عن مشروع لمستشفى افتراضي ذكي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بأنها تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لمستشفى افتراضي ذكي في الدولة، يتيح إجراء الفحوص والحصول على الوصفات الطبية من المنازل أو من أي مكان عبر استخدام منصة افتراضية على الإنترنت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.

وقال نائب أول الرئيس لتطوير الأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول المؤسسات في الشركة، مروان بن دلموك، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «إنترنت الأشياء 2020» الذي عقد في دبي، أمس، إن المشروع الجديد المقرر تشغيله تجريبياً خلال الربع الثالث من العام الجاري يتم تنفيذه بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الشركة أخيراً مع وزارة الصحة، بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة في توفير خدمات جديدة مبتكرة في القطاع الصحي.

تجنب الانتظار

وأضاف بن دلموك أن المستشفى الافتراضي الجديد سيجنب المرضى معاناة الانتظار فترات طويلة بالمستشفيات والمراكز الطبية، خصوصاً في أقسام الطوارئ، كما يسهل إجراء الفحوص والمتابعة الدورية للحالات المرضية.

وأشار إلى أن المستشفى سيتم ربطه بأنظمة التأمين الصحي، وإتاحة الوصفات الطبية باستخدام تقنية «بلوك تشين»، لتسهيل صرف الأدوية من مختلف الصيدليات في الدولة.

منصة ذكية

وأضاف بن دلموك، أن نظام العمل بالمستشفى الجديد يتم تطويره باستخدام منصة ذكية تصنف الحالات المرضية وتحددها ثم تحولها إلى أطباء مختصين لإجراء فحوص عن بُعد باستخدام المحادثات الصوتية والمرئية.

ولفت إلى إجراء محادثات لاستخدام أجهزة قياس للضغط ودرجات الحرارة، وغيرها من الأجهزة المعتمدة من وزارة الصحة لإجراء الفحوص المبدئية للمرضى قبل الفحص من الأطباء المختصين، مبيناً أنه يتم ربط تلك الأجهزة بمنصة المستشفى الذكية عبر أنظمة إنترنت الأشياء.

كما لفت إلى أن هناك خيارات سيتم بحثها بخصوص تلك الأجهزة، موضحاً أن الخيار الأول هو إتاحتها للمرضى الراغبين في استخدامها في مراكز صحية مختلفة، فيما الثاني يتمثل في توفير تلك الأجهزة للبيع لاستخدامها في المنازل للمرضى الراغبين باستخدام الخدمة عبر منصة المستشفى بشكل دوري، أو إتاحة الخيارين معاً.

اختيار الأطباء

وأفاد بن دلموك، بأن المستشفى الجديد سيتيح للمرضى إمكانية اختيار الأطباء مع إمكانية الدمج بين المستشفيات الحكومية والخاصة أو الاستعانة بخدمات الأطباء الزائرين من خارج الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال التشغيل التجريبي للمستشفى تقييم التجربة وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المختلفة للمرضى.

مواقف ذكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيفورتيك» للأنظمة التقنية، جهاد طيارة، خلال مؤتمر «إنترنت الأشياء 2020» الذي عقد في دبي، أمس، إن الشركة أوشكت على إنجاز مشروع للمواقف الذكية في الشارقة يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح استخدام المواقف وحجزها عبر الهواتف الذكية دون الحاجة لأي تذاكر أو عمليات للتعامل اليدوي، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي لتلك المواقف سيبدأ خلال أبريل المقبل.

وكشف طيارة أنه سيتم أيضاً إنجاز أكبر مبنى ذكي في الشارقة لمؤسسة «بيئة»، يعمل بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، يحفظ بيانات المتعاملين ويستقبلهم وفقاً لأنظمة تحليل البيانات من خلال تخزين بيانات المتعاملين وعاداتهم، مثل نوع القهوة التي يستخدمها وتقديمها دون طلب، فضلاً عن اختيار غرف الاجتماعات وحجزها بالخدمات الصوتية والبحث عبر الصوت عن الشاغر منها، وتسجيل محاضر الاجتماعات بالطلبات الصوتية.

طاقة ذكية

قال نائب أول الرئيس لتطوير الأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول المؤسسات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع جديد في قطاع الطاقة الذكية بأبوظبي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.