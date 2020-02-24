«دبي لتنمية الاستثمار» تطلق خدمات ذكية للمستثمرين الصينيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق خدمات ذكية جديدة لحسابها الرسمي على برنامج «وي تشات» WeChat، لدعم المستثمرين الصينيين الذين يبدون اهتماماً إزاء فرص النمو والتوسع في دبي.

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأنه سيتم تعزيز حساب المؤسسة على هذه المنصة، التي تعدّ أحد أكبر تطبيقات الهواتف المحمولة المستقلة في العالم، لتعامله مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، ببرنامج مصغر يحمل اسم «مزايا دبي» Dubai Advantage، لتسهيل الوصول إلى خدمات المؤسسة باللغة الصينية، مع آخر التحديثات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، فضلاً عن عرض النظم والاستراتيجيات والمبادرات التي يستفيد منها المستثمرون الصينيون.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «يسعدنا توسعة نطاق خدمات الدعم التي نقدمها لشركائنا في مجال ترويج الاستثمار الاستراتيجي في الصين، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات لدعم الشركات الصينية التي تتطلع إلى النمو والتوسع في الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام المؤسسة بالتواصل مع شركائها والمستثمرين عموماً، لإبقائهم على اطلاع دائم على آخر التطورات والفرص في دبي عبر مختلف القنوات المتاحة.

بدورها، قالت مديرة مشروع حساب «مزايا دبي» على منصة «وي شات»، لي لين، إن الهدف من إطلاق هذا البرنامج يأتي تسهيل التواصل مع الشركات الصينية.

وأضافت: «حصلنا على الكثير من الآراء الإيجابية والتعليقات المشجعة من المستخدمين الصينيين، لما يوفره لهم من مزايا عدة، من خلال تزويدهم بآخر الأخبار وأحدث البيانات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية المتنامية في دبي، ومن ذلك إطلاق جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود».

يذكر ان إطلاق الخدمة الجديدة يأتي قبل زيارة يعتزم وفد من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار القيام بها إلى مدينة تشنغدو الصينية، في وقت لاحق من العام الجاري.

برنامج «مزايا دبي» على «وي تشات» يعرض آخر فرص الاستثمار في الإمارة