خفض أسعار 15 ألف سلعة خلال رمضان المقبل

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي





قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، على تقديم عروض وتخفيض أسعار أكثر من 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتوقع النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي، اليوم زيادة المخصصات المالية التي تقدمها منافذ البيع والجمعيات خلال العام الجاري، للعروض والتخفيضات المتنوعة خلال شهر رمضان المقبل إلى 400 مليون درهم مقابل 350 مليون درهم خلال الموسم الرمضاني الماضي.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة خلال الشهر الجاري مع منافذ بيع وموردين في العديد من مناطق الدولة، لوضع خطة الاستعداد لشهر رمضان، تتضمن توفير السلع الرمضانية، وتقديم عروض وتخفيضات على السلع الأساسية التي يكثر استخدامها في شهر الصوم، مع الالتزام باستمرار المبادرات السابقة، وفي مقدمتها تثبيت أسعار 6000 صنف من السلع.

وحذر النعيمي منافذ البيع والجمعيات التعاونية، من رفع أسعار أي سلعة خلال الموسم الرمضاني من دون موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على زيادة أسعار أي سلعة بعد دراسة كاملة تجريها بهذا الصدد.

وأشار إلى الاتفاق مع منافذ البيع على ضرورة وجود «كاونتر» في كل منفذ بيع رئيس وفرعي، لمراقبة صناديق الدفع خلال أوقات الذروة بصفة خاصة، مع تسهيل وعدم تأخير عمليات الدفع بالنسبة للمستهلكين، مع تكثيف وضع شاشات توعوية داخل المنافذ، تؤكد على ترشيد الاستهلاك، وتوضح حقوق المستهلكين وأهمية التواصل مع الجهات الرقابية.