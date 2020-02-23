4692 «رخصة فورية» في دبي منذ يوليو 2017

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 4692 رخصة بشكل فوري، منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2017 حتى اليوم.

وأكدت اقتصادية دبي في تقرير لها، أمس، أن عملية إصدار «الرخصة الفورية» تستغرق خمس دقائق فقط، من دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة، وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط.

وأوضحت أن الرخص الفورية، التي تم إصدارها خلال هذه الفترة، توزعت بحسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية التي سجلت 3448 رخصة بنسبة 73.5%، ثم الأنشطة المهنية التي سجلت 1244 رخصة.

وأشار تقرير اقتصادية دبي إلى أن عدد الذين يملكون رخصة فورية، تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، منذ الإطلاق وحتى اليوم، يصل إلى 16 ألفاً و935 مستثمراً، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 87.6% بواقع (14 ألفاً و842 رخصة)، في حين تشكل نسبة صاحبات الأعمال 12.4% بواقع 2093 رخصة.

وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية، منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، لتشمل رجال أعمال من الهند، وباكستان، ومصر، والسعودية، والسودان، والأردن، والصين، وبريطانيا، وتركيا.

ولفت التقرير إلى أن خدمة «الرخصة الفورية» توفر حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين، الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن «الرخصة الفورية» فازت، أخيراً، براية «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019».

وأكد التقرير أن اقتصادية دبي تسعى من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية، وتحفيز بيئة الأعمال، إذ تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً، في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وتوفر «الرخصة الفورية» خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية «غرفة دبي» من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري. كما تمكن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تصل للمتعامل رسالة نصية، بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنه انسجاماً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة عمل إمارة دبي للتوطين، للارتقاء بنسب التوطين في القطاعات كافة، فقد تمت إضافة خاصية تسجيل موظفين (المواطنون) في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، وعليه في حال رغبة أطراف الشركة في تعيين الموظفين قبل إصدار الرخصة الفورية، اتباع خطوات معينة، أما في حال عدم رغبة الأطراف في تعيين الموظفين، فيمكن تعدي الشاشة واستكمال الإجراءات.

وأوضحت اقتصادية دبي أن بإمكان أصحاب المشروعات من خلال «الرخصة الفورية»، الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، ويشمل نشاط التجارة العامة كل أنشطة التجارة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، فيما تتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

16.9 ألف مستثمر عدد الذين يملكون رخصة فورية منذ إطلاقها.