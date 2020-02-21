منتجات لحوم وألبان في «غلفود» مدعومة بتقنية «البلوك تشين»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت فعاليات معرض الخليج للأغذية (غلفود 2020»)، الذي اختتمت فعالياته أمس، طرح منتجات لحوم وألبان يمكن للمستهلكين معرفة موقع المزارع والحيوانات المنتجة وتاريخ الانتاج والمزارعين، وتفاصيل مسيرة الانتاج حتى وصول السلع لشكلها الحالي، وذلك عبر «كيو آر كود» على العبوات، وذلك بفضل تقنيات «البلوك تشين»، ورقاقة «إن إف سي».

وقال مدير مبيعات الشرق الأوسط في شركة «انجريديا» للألبان، عبدالرحيم بويلول، إن «الشركة طرحت عبوات ألبان مدعمة بتقنيات البلوك تشين، بحيث يمكن للمستهلكين من خلال توجيه كاميرات الهواتف الذكية على رمز (كيو آر كود)، المدمج بالعبوات، الحصول على بيانات تتعلق بمواقع ومزارع الانتاج وتاريخ التعبئة والصلاحية للعبوات، وتفاصيل سلالات الأبقار المنتجة، والمزارعين الذين أشرفوا على الإنتاج».

وأضاف أن «دمج تقنية البلوك تشين في قطاع صناعة الأغذية بمثابة مواكبة للتوجه نحو الأنماط المستقبلية للصناعة»، لافتاً إلى أن «هناك فوائد عدة للمستهلكين من وراء استخدام تلك التقنيات، وهي كشف أية عمليات تلاعب أو تزوير في العبوات أو عمليات الانتاج، وتوفير الوضوح والشفافية للمستهلكين حول رحلة المنتج، ويمكن متابعة ذلك من خلال موقع وعمليات التواصل مع الشركة، كما أن تقنية البلوك تشين تمنع أية عمليات تلاعب، لأن التسجيل الفوري للمعلومة لا يتحكم فيه العنصر البشري، ولكن عبر سلاسل معلومات متتالية ومترابطة».

وأوضح أن «استخدام تلك التقنيات لن يشكل عبئاً على المستهلكين من حيث الأسعار، لكنها تشكل قيمة مضافة لمنتجات الشركة في الأسواق».

بدوره، قال مدير مبيعات التصدير في شركة «بوفاليه» الأوروبية للحوم، هيلدر ييريرا، إن «شركته طرحت عبوات للّحوم، مزودة برقائق تقنية (إن إف سي) المدمجة على الملصقات، والتي تتيح للمستهلكين معرفة البيانات دون تلامس مع اللحوم بمجرد تقريب الهاتف على العبوات، بحيث يتاح للمستهلكين بشكل فوري معرفة المزارع ورحلة الانتاج للحوم وأنواعها وصلاحيتها»، لافتاً إلى أن «تلك التقنيات هي توجه مستقبلي جديد يعتمد على دمج التقنيات الحديثة بأنماط الغذاء».

وأضاف أن «تلك التقنيات من المتوقع انتشارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنها توفر للمستهلك حق الحصول على كل بيانات المنتجات ورحلة الإنتاج لها بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «الشركة تعتزم طرح منتجاتها في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، خلال الفترات القريبة المقبلة، من خلال التعاقد مع شركات توزيع مختلفة».

- «كيو آر كود» على العبوات لتزويد المستهلك بتفاصيل مراحل الإنتاج