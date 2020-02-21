«دبي التجاري» يطلق خدمة «المرابحة بالسلع» إلكترونياً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد بنك دبي التجاري بأنه وقّع اتفاقية شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتمكين المتعاملين من إجراء معاملات المرابحة بالسلع من خلال تطبيق CBD للموبايل.

وأكد البنك في بيان، أمس، أن هذه الشراكة تمكن متعاملي البنك من الحصول على عائدات مبيعات السلع على الفور في حساباتهم عند الانتهاء من دورة التداول، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، والرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لنكون أول بنك في المنطقة يمكّن متعامليه من إجراء معاملات المرابحة بالسلع من خلال تطبيق CBD للموبايل. كما تتماشى هذه المبادرة مع هدفنا في أن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل، حيث يعمل بنك دبي التجاري على تبني أحدث التقنيات لتزويد العملاء بتجربة مصرفية مريحة وسلسة».

من جهته، قال أحمد بن سليم، إن «تعاوننا مع بنك دبي التجاري يدخل الآن عامه السابع، وهو ما يبرز مدى قوة تعاوننا وديمومة علاقتنا. ومنذ أول تعامل مع بنك دبي التجاري في عام 2014، حرصنا على أن تقدم منصة (ترايدفلو) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لعملاء البنك، طريقة آمنة ومبتكرة وفعالة لإجراء معاملات المرابحة. ومن شأن نقل هذه المعرفة التراكمية إلى تطبيق جديد على الهواتف المحمولة بما يتيح للعملاء إجراء التعاملات فوراً بنقرة زر واحدة، إضافة المزيد من السرعة والأمان إلى دورة تداول السلع. وكمركز مالي عالمي، سنواصل العمل مع الشركاء لتطوير المنتجات المالية للمنصة، وبالتالي تعزيز سمعة دبي المتنامية».