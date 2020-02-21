«موانئ أبوظبي» تفتتح الوجهة البحرية الترفيهية «مرسى مينا»

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

افتتحت «موانئ أبوظبي»، أمس، مشروع «مرسى مينا»، الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة لأبوظبي، لتشكل إضافة لوجهات الترفيه العائلي، ومنصة لريادة الأعمال في الإمارة، وتم تطوير المشروع بالتعاون بين «موانئ أبوظبي» وشركة «داناس» لاستشارات الأعمال بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن «المشروع الجديد يمثل فرصة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التسهيلات المقدمة لتنمية وترويج أعمالهم»، مشيراً إلى أن المشروع يأتي تأكيداً على التزام «موانئ أبوظبي» بالإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال مبادرات ومشروعات حيوية، تشكل إضافة نوعية لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته.

من جانبه، قال مدير ميناء زايد، الكابتن عمار مبارك الشيبة، في تصريحات صحافية، إن «تطوير مشروع (مرسى مينا) يأتي في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لترسيخ مكانتها وجهة ترفيهية مفضلة، كما يلعب المشروع دوراً رئيساً في إحياء منطقة ميناء زايد، وتحويلها إلى وجهة ترفيهية تقدم تجربة فريدة لفئات المجتمع كافة، من خلال فعاليات ترفيهية على مدار العام، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والمتاجر والمطاعم».

وأوضح الشيبة أن المشروع يعمل على الارتقاء بتجربة المسافرين عبر محطة أبوظبي للسفن السياحة، واستقطاب المزيد من الزوار والسياح للتعرف إلى ما تضمه الإمارة من مقومات ثقافية وسياحية ثرية ومتنوعة.

وأكد أن محطة أبوظبي للسفن السياحية سجلت نمواً لافتاً في عام 2019، حيث سجلت زيادة قدرها 47% في أعداد السياح البحريين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفع عدد زيارات السفن السياحية إلى المحطة بنسبة 51% خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أنه تم نقل معظم عمليات السفن، خصوصاً مناولة الحاويات، إلى ميناء خليفة، مع بقاء بعض عمليات مناولة البضائع السائبة في ميناء زايد.

وحول تأثير انتشار فيروس «كورونا» الجديد في عمليات السياحة البحرية في أبوظبي، والإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من مخاطر انتشار الفيروس، قال إن «(موانئ أبوظبي) تولي أهمية كبيرة لسلامة وصحة زوّارها، وهي تتابع عن كثب آخر المستجدات من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، ومنظمة الصحة العالمية، وهناك التزام كامل بتوصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وباللوائح الصحية الدولية من منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «داناس» لاستشارات الأعمال، عبدالجليل عبدالله الفهيم، في تصريحات صحافية، إن «المشروع يضم أكثر من 40 مطعماً ومقهى ومحلاً تجارياً لرواد الأعمال في الدولة، إضافة إلى مساحات مفتوحة للجلوس والتنزه، ومنطقة مخصصة للأطفال، كما تضم منطقة ميناء زايد لوحة جدارية فنية بطول 1163 متراً، مزينة بأعمال فنية متنوعة، تشمل فنوناً تشكيلية مستوحاة من التراث الإماراتي والفنون العالمية»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المحال والمطاعم لرواد الأعمال.

حاويات شحن

قال الرئيس التنفيذي لشركة «داناس» لاستشارات الأعمال، عبدالجليل عبدالله الفهيم، إن المطاعم والمحال كانت عبارة عن حاويات شحن، تستخدم في ميناء زايد، وتمت إعادة تدويرها وتجهيزها لتستخدم متاجر ومطاعم تعكس الطابع البحري. ونوه بأن المشروع يستهدف ركاب السفن السياحية القادمين إلى أبوظبي، فضلاً عن سكان الدولة، متوقعاً أن يستقبل المشروع نحو مليون زائر سنوياً. وأشار إلى تخصيص «موانئ أبوظبي»، بالتعاون مع شركة «داناس»، موقعاً تقوم باستثماره مجاناً الجهات المعنية بأصحاب الهمم، وذلك في إطار دعم المجتمع والمسؤولية المجتمعية.

47 % نمواً في أعداد السياح البحريين عبر محطة أبوظبي للسفن خلال 11 شهراً.