«فلاي دبي» تطرح خصومات بنسبة 25% على تذكرة «المسافر المرافق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «فلاي دبي» عروضاً خاصة، للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تشمل خصماً بنسبة 25% على تذكرة المسافر المرافق، للسفر إلى العديد من الوجهات المختارة ضمن شبكة خطوطها المتنامية، سواء على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.

وبدأت هذه العروض من 17 الجاري وتستمر حتى منتصف نهار الثاني من مارس المقبل، للسفر في الفترة ما بين 17 الجاري وحتى 25 مارس. وتتوافر العروض على رحلات الذهاب والإياب من السعودية ودول مجلس التعاون، إلى وجهات مختارة، هي: الماتي وبلغراد وبراتسلافا وكولومبو ويريفان وباكو وبيشكيك وهلسنكي وبوخارست وبراغ وإسطنبول وسراييفو وصلالة وتبليسي، إضافة إلى زنجبار.

وأشارت الشركة، في بيان أمس، إلى أنه يتوجب حجز تذكرة المرافق على خط سير الرحلة نفسه، وحجز المسافر الرئيس نفسه، كما يسري العرض في حال تم حجز تذكرة المسافر البالغ وتذكرة المرافق معاً ودفع ثمنها بالكامل.

وسيتم تطبيق الضرائب والرسوم الإضافية، ويجب أن تدفع عند الحجز، بالإضافة إلى سعر الرحلة المعلن عنه، وأي تغييرات تطرأ على تذكرة المسافر الرئيس أو تذكرة المرافق ستطبق على جميع التذاكر، كما أن إلغاء أي تذكرة سيلغي التذكرة الأخرى تلقائياً.

إلى ذلك، تشارك «فلاي دبي» في الدورة الأولى لمنتدى لوجستيات المطارات، الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية حالياً.

وتأتي مشاركة الناقلة في هذا الحدث بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الأولى لانطلاق رحلاتها إلى طشنقد، حيث نقلت أكثر من 70 ألف مسافر بين دبي وطشنقد، خلال أقل من عام، منذ بدء رحلاتها في مارس 2019.